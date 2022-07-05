Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

05.07.2022 10:24
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen Gürcistan uyruklu AA. (20) ile G.K'nin (22) üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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