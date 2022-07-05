Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen Gürcistan uyruklu AA. (20) ile G.K'nin (22) üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Kaynak: AA

Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.