Artvin'de Güreş Heyecanı

2018-2019 yılı Okul Sporları Gençler B Grup müsabakaları Artvin'de başladı.

2018-2019 yılı Okul Sporları Gençler B Grup müsabakaları Artvin'de başladı.



Artvin Spor Salonunda gerçekleştirilecek müsabakalara Artvin, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van'dan 306 sporcu katıldı.



Müsabakaların açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim 2018-2019 yılı Okul Sporları Gençler B Grup müsabakalarına 16 ilden 306 sporcunun katıldığını söyledi.



Artvin'in güreşte Türkiye'de söz sahibi, güreşin sevildiği bir il olduğunu söyleyen Yetim, "Sporcularımız kentteki en büyük eksiği müsabaka eksiği. Bizde bu eksiği okul sporlarına yoğun bir şekilde katılım göstererek gidermeye çalışıyoruz." dedi.





Yetim, Karadeniz Bölgesinde okul sporlarına en çok katılım sağlayan ilin Artvin olduğunu belirtti.



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise kendisinin de gençlik yıllarında lisanslı güreşçi olarak minderlerde güreştiğini söyledi.



Güreşi, insanın insanla insanca mücadele etme sanatı olarak tanımladığını kaydeden Kocatepe, "Bu şehirde böyle bir organizasyonu görmek beni çok mutlu etti. Artvin her ay bir spor organizasyonun olduğu bir şehir. Biz sadece bir spor müsabakası için Artvin'de değilsiniz. Bu şehrin damarlarına kan veriyorsunuz. Şehri canlandırıyorsunuz." dedi.



17 Şubat Pazar günü sona erecek müsabakalarda sporcular kilolarına göre 10 ayrı sıklette mindere çıkacak.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir