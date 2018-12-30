Artvin'de Hafriyat Kamyonu Uçurumdan Yuvarlandı: 1 Ölü
15 dakika önce
Artvin'in Yusufeli ilçesinde hafriyat boşaltırken freni boşalan ve uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde hafriyat boşaltırken freni boşalan ve uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusufeli ilçesinde devam eden baraj inşaatı dolayısıyla oluşturulan yeni yerleşim yerine hafriyat taşıyan özel bir şirkete ait kamyon iddiaya göre; hafriyat boşalttığı esnada freninin boşalması sonucu devrilerek sürücüsü Murat Demirözen ile birlikte uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlanan kamyonun sürücüsü Demirezen, yuvarlandığı yerden kurtarma ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yusufeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Demirezen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyonun paramparça olduğu, Demirezen'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:30 Kaynak: İHA
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı
Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti