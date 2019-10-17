Son Dakika Haberleri: Artvin'de halk pazarı krizi
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Artvin'de halk pazarı krizi

39 dakika önce

Artvin'de 15 yıldır kullanılan pazar yeri İl Özel İdaresi'nin farklı projede kullanılacağı gerekçesiyle pazarcıların tezgah açmalarına izin verilmedi.

Artvin'de halk pazarı krizi, System.String[]

Artvin'de 15 yıldır kullanılan pazar yeri İl Özel İdaresi'nin farklı projede kullanılacağı gerekçesiyle pazarcıların tezgah açmalarına izin verilmedi. Bunun üzerine pazarcı esnafı tezgahlarını şehrin en işlek caddesinde açtı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "Bu bir geçiş sürecidir. Yeni bir pazar yeri arayışı içinde olacağız, bulduğumuzda yapacağız. Eğer bulamazsak dünyanın her yerinde, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Artvin'de de kurulmaması olanaksızdır. Bu yüzden halk pazarı açılmayan yer olarak anılacak değiliz" dedi.


Pazarcılık yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan Uygur Keleş, eski pazar yerini İl Özel İdaresi'nin vermediğini ifade ederek "Artvin belediyesi bu bölgede pazar açabileceğimiz söyledi. Bu durumdan memnun değiliz. Trafik yoğun caddenin ortasında sıkışık bir durumdayız. Artvin kısıtlı yer belediye başkanı sağolsun böyle bir çözüm buldu umarım geçici olur" ifadelerini kullandı.


"Biz ekmeğimizin peşindeyiz" diyen pazarcı Gökhan Şentürk ise "Söylenecek çok şey yok görüyorsunuz. Bize sahip çıksınlar biz ekmeğimizin peşindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.


Öte yandan Özel İdare yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. - ARTVİN

Demirhan Elçin, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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