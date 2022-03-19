Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

19.03.2022 15:52
Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Artvin'de hasta taşıyan ambulans karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Artvin'de hasta taşıyan ambulans karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içinde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 13.00 sıralarında Artvin- Şavşat karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavşat istikametinden Artvin istikametine hasta taşıyan Seyfullah Usta, yönetimindeki 08 AAV 395 plakalı 112 Acil Sağlık Ambulansı, karşı yönden gelen Mesut Erdem yönetiminde olan 61 NC 972 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışması sonucu kamyonet içinde bulunan Mesut Erdem ile Ahmet Çağdaş yaralandı. Yaralılar başka bir ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından karayolunu yeniden trafiğe açıldı. - ARTVİN

Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

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Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kamyonet, Ambulans, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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