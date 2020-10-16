Artvin'de Hayat Boyu Öğrenme İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Artvin'de Hayat Boyu Öğrenme İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk, Öğretmenevinde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin, örgün eğitimin dışında her kesime hitap eden bir yönü olduğunu belirtti.

Bu alanın iyi yönetilmesinin önemine değinen Doruk, hayat boyu öğrenme sayesinde otantik ve doğal yaşamının getirdiği ürünlerin turizmin hizmetine sunulacak şekilde sistematik ve nitelikli olarak üretilebileceğini, bunun da ilin kalkınmasında büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunun altını çizdi.

Acar, hayat boyu öğrenme faaliyetlerini, vatandaşın istihdamına katkı sağlayan, okul dışındaki bireylerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeye imkan sunan olanaklar olarak gördüklerini söyledi.

Acar, Artvin'in nüfusa oranla Halk Eğitimi Merkezlerindeki kursiyer sayıları açısından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Toplantıda, hayat boyu öğrenme faaliyetleri sunuldu, pandemi süresince gerçekleştirilen kurslar ve faaliyetler değerlendirildi.