Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu - Son Dakika
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Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu

04.08.2022 16:32
Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu

Artvin'de hayvanları otlatmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adam, 3 gün sonra başka bir köyde bulundu.

Artvin'de hayvanları otlatmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adam, 3 gün sonra başka bir köyde bulundu. Sağlık durumu oldukça iyi olan adam, yolunu kaybettiğini söyledi.

Artvin merkeze bağlı Vezirköy'de yaşayan 72 yaşındaki Halit Altun, 2 Temmuz Salı günü sabah hayvanları otlatmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen yaşlı adam için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, bölge halkının yardımıyla yaşlı adamı aramaya başladı. 3 gün süren arama çalışmasında ekipler bir neticeye ulaşamazken, yaşlı adamdan haber farklı bir köyden geldi. Merkeze bağlı Başağil köyünde bulunan Altun, hayvanları aradığı sırada yolunu kaybettiğini ifade etti. Geceyi mezra evlerinde, barakalarda kalarak geçirdiğini söyleyen yaşlı adam, daha sonra Beşağıl köyü yaylasından köye indiğini, orada köy muhtarı Sinan Yavuzdemir'n evinin kapısını çaldığını belirtti. Ev halkının kapılarını çalan adamın kayıp Halit Altun olduğunu anlayanınca ekiplere haber verdiği öğrenildi. Sağlık durumu oldukça iyi olan yaşlı adam, ekipler tarafından evine götürüldü. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de kayıp yaşlı adam 3 gün sonra başka bir köyde bulundu - Son Dakika
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