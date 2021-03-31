Artvin'de Hediyelik Eşya Tasarımı ve Markalaşma Çalışmaları - Son Dakika

Artvin'de, ilin turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla başlatılan hediyelik eşya tasarımı ve markalaşma çalışmalarının durum değerlendirme toplantısı yapıldı.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Salih Poçanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, DOKA Artvin Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Berna Kiriş Turna, kaymakamlar ve ilçe halk eğitim merkezi müdürleri katıldı.
Berna Kiriş Turna, toplantıda, 2019 yılından itibaren başlatılan hediyelik eşya tasarımı ve markalaşma çalışmalarında gelinen son durum hakkında slayt sunumu eşliğinde katılımcılara bilgi verdi.
Kaynak: AA
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