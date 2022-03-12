Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada

12.03.2022 13:42

Son dakika haberler: Artvin'de heyelan anı kamerada Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi.

Artvin'de heyelan anı kamerada

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat Karayolu'nun 30. kilometresindeki Berta Köprüsü mevkiinde dağlardan kopan kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle karayolunda karşılıklı olarak trafik durdu.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada
Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada
Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada
Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada
Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada

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Toprak Kayması, Şavşat, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Artvin'de heyelan anı kamerada - Son Dakika


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