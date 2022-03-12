Artvin'de heyelan anı kamerada
ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat Karayolu'nun 30. kilometresindeki Berta Köprüsü mevkiinde dağlardan kopan kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle karayolunda karşılıklı olarak trafik durdu.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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