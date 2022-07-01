Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü - Son Dakika
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Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü

01.07.2022 09:20
Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü

ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi.

ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi. Kayaların altında başka araç olup olmadığı araştırılırken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde saat 07.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. İsmi henüz belirlenemeyen şoförün cenazesi, morga kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kayaların altında başka araç olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada heyelan anı, tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü - Son Dakika

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