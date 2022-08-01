Heyelan nedeniyle kapalı olan yola giren sürücü faciayı ucuz atlattı - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapalı olan yola giren sürücü faciayı ucuz atlattı

01.08.2022 10:04
Heyelan nedeniyle kapalı olan yola giren sürücü faciayı ucuz atlattı

Artvin'de heyelan nedeniyle kapalı olan yola giren sürücü yamaçtan kopan kayalara çarptı.

Artvin'de heyelan nedeniyle kapalı olan yola giren sürücü yamaçtan kopan kayalara çarptı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık tüneli çıkışında daha önceden meydana gelen heyelan nedeniyle, yamaçtan düşen kaya parçalarıyla yol trafiğe kapatılmıştı. Dün gece meydana gelen olayda, 53 LB 383 plakalı otomobil sürücüsü A.Ö., Rize istikametine ilerlediği sırada heyelan nedeniyle kapalı olan yola girdi. Yolun kapalı olduğunu fark etmeyen sürücü, yol üzerinde duran yamaçtan kopan kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç büyük hasar alırken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Arhavi, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Heyelan nedeniyle kapalı olan yola giren sürücü faciayı ucuz atlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Heyelan nedeniyle kapalı olan yola giren sürücü faciayı ucuz atlattı - Son Dakika
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