Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle ilçenin Sugören mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu 'na döküldü.

Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti

Damat dehşeti! Eşiyle görüşmek için gittiği evde kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok