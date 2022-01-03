ARTVİN'DE HEYELAN YOL KAPATTI - Son Dakika

ARTVİN'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Borçka ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Esentepe mahallesi İbrikli mevkiinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kayan toprak ve taşlar, kara yoluna doldu. Hopa-Borçka- Artvin Devlet Karayolu 40'ıncı kilometresinde yaşanan heyelan sonucunda kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.