Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

01.07.2022 09:47
Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

VALİ: 2 TIR HEYELAN ALTINDA KALDI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI VARArtvin Valisi Yılmaz Doruk, heyelan sonucu kayaların altında kalan 2 TIR'da, 1 Azerbaycan uyruklu kişinin yaşamını yitirdiğini, Özbekistan uyruklu kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

VALİ: 2 TIR HEYELAN ALTINDA KALDI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, heyelan sonucu kayaların altında kalan 2 TIR'da, 1 Azerbaycan uyruklu kişinin yaşamını yitirdiğini, Özbekistan uyruklu kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Vali Doruk, "Bugün sabah itibarıyla Hopa- Kemalpaşa ilçelerimiz arasında Sarp Sınır Kapısı'na giden yamaçtan kayalar düştü. Bu kapsamda 2 TIR kayalar altında kaldı. 1 Azeri vatandaş vefat etti, 1 de Özbek uyruklu vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yol tamamen trafiğe kapalı durumda. Ekiplerimiz yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Bize ilave bir yaralı bilgisi tarafımıza ulaşmadı. Şu an itibarıyla mahsur kalan bilgisi yok. Kayaların kaldırılması biraz vakit alabilir. Yeni bir heyelan kaynaklı tehlike beklemiyoruz ama çalışmalarımızı da dikkatli sürdürüyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Yılmaz Doruk, Özbekistan, Azerbaycan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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