Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4) - Son Dakika
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Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4)

01.07.2022 15:03
Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4)

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDIArtvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda kapanan yolla ilgili ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda kapanan yolla ilgili ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Doruk, yolun tek taraflı kontrollü olarak ulaşıma açıldığını belirterek, "Sabahleyin bu yamaçtan çok büyük kayalar düştü ve altında bekleyen araçlara zarar verdi. 4 TIR'dan ikisi ağır hasar aldı. Düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı, yolu tek taraflı kontrollü olarak ulaşıma açtık. Yolda kalan diğer büyük kayaları da kaldırarak diğer şeridi de trafiği açmış olacağız. Bölgemizin arazi yapısı ortada; uzun süredir de yağışlar devam ediyordu. Buna bağlı yamaçlarda çözülmeler olabiliyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4) - Son Dakika
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