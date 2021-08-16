Heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte dün gece etkili olan şiddetli yağışa bağlı oluşan heyelan sebebiyle merkez ve Şavşat'ta 5'er, Yusufeli'nde 4 olmak üzere 14 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, yağışının bazı köylerdeki tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirtildi.