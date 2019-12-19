Artvin'de Hindistan'a özgü sabunun fidanı toprakla buluştu - Son Dakika
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Artvin'de Hindistan'a özgü sabunun fidanı toprakla buluştu

6 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde 150 sabun fidanı toprakla buluşturuldu.

Artvin'de Hindistan'a özgü sabunun fidanı toprakla buluştu, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde 150 sabun fidanı toprakla buluşturuldu.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce, Arhavi'nin Yolgeçen köyündeki 5 dönümlük araziye deneme amacıyla yapılan proje çerçevesinde Hindistan'ın Himalaya bölgesine özgü bir ağaç türü olan sabunun fidan dikimi yapıldı.


Vali Yılmaz Doruk da Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ile sembolik olarak fidan dikiminde bulundu.

Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sabun ağacının, Artvin'de ilk defa toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Kendisinin de ilk kez gördüğü bu ağaç türünün çok önemli olduğunu dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Tropikal bir ağaç türü. 25 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Dikimi yapıldıktan sonraki 10 senede ürün veriyor. Alerjik reaksiyonlara yol açmayan doğal bir meyve. Türkiye'de birkaç ilde deneme amaçlı bu ağacın fidanı toprakla buluşturuluyor. Artvin de bu illerimizden biri. Verim aldığımız ölçüde yaygınlaştıracağız."

Özkaya ise bozuk orman alanının düzenlendiğini ve burada 150 fidanı toprakla buluşturduklarını aktararak, "Sabun ağacı ülkemizin doğal bitkisi olmayıp, Hindistan'ın Himalaya bölgesinde yetişmektedir. Ekolojik istekleri Karadeniz iklimine uygun olduğundan Arhavi'de deneme amacıyla fidan diktik." diye konuştu.

Sabun ağacı meyvesinin, cilt ve doğa dostu olduğunu dile getiren Özkaya, şu bilgileri verdi:

"Cilde sürüldüğünde cildi güzelleştirir. Cildi besler, yumuşatır ve pürüzsüz hal almasını sağlar. Çatlamış elleri onarır, saç ve vücuttaki parazit, bit ve kepeği önleyici etkiye sahiptir. Granit ve diğer yüzeyler için mükemmel bir temizleyicidir. Krom ve paslanmaz yüzeyler için mükemmel sonuç verir. Otomobil temizliğinde kullanılır. Halı yıkamada kullanılır. Kimyasal ve toksin madde içermeyen doğal bir üründür."

Vali Doruk, daha sonra Ciha Kalesi mevkisinde Arhavi Ziraat Odası ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 10 dönümlük arazide meyve fidanı dikimi etkinliğine de katıldı.

Araziye elma, armut, likapa ve ceviz gibi gelir getirici meyvelerin fidanı dikildi.

Yılmaz Doruk, Hindistan, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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