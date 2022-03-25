Artvin'de hırsızlar yeni yapılan caminden kablo çaldı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde hırsızlar yeni yapılan caminden bakır kabloları çaldı. Cami imamı duruma tepki göstererek "İhtiyaçları olduğunu bize söyleselerdi biz yardım ederdik" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesine bağlı Aydınlar mahallesinde yeni yapılan Yusuf Yüksel Camii ve yan tarafında bulunan Kuran-ı Kerim Kursunun elektriğini sağlayacak olan yer altı kabloları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Sabah camiye gittiğinde gördüğü manzarayla şaşkına dönen Cami Dernek Yöneticisi ve Terminal Cami İmam Hatibi Osman Özaydın duruma tepki gösterdi. Özaydın konuşmasında "Bitmek üzere olan camimiz ve Kuran-ı Kerim Kursunun elektriğini yer altında getirmiştik ve dışarıya da 15-20 metrelik kablomuz vardı. Bunu kesmişler içindeki bakırı satarak maddi kazanç elde etmeye çalışmışlar. Fakat bunu bize söyleselerdi. Biz birkaç katı fazlasını verirdik, ihtiyaçları varsa. Ama bizi asıl üzen şey önceleri kapılarına kilit vurmadan bütün eşyasını dışarıda bırakıp güven içinde yaşayan bir toplumken, caminin kablosunun çalınma noktasına geldi. Tabi bunlar azınlıkta birkaç kendini bilmez insanın yaptığı şeyler. Allah doğru yola iletsin" dedi.

Öte yandan hırsızlar tarafından çalınan kabloların maddi değeri yaklaşık 5 bin lira olurken, polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparak konuyla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN