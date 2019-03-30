Son Dakika Haberleri: Artvin'de Hırsızlık Operasyonu

Artvin'de Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Artvin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Artvin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde son bir aydaki ikametgahlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu F.A, E.G. ve G.Y, Arhavi ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Güncel
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