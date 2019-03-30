Artvin'de Hırsızlık Yaptığı İddiasıyla Yakalanan 2'si Kadın 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Artvin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2'si kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Artvin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2'si kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, F.A isimli erkek şahıs ile E.G ve G.Y isimli iki kadının son bir ayda Artvin il merkezi ve ilçelerinde birden fazla adreste yaşanan hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi. Şahıslar dün gece düzenlenen operasyonda Artvin'in Arhavi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İl Merkezine getirilen şahıslar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık suçuyla adliyeye sevk edilen şahıslar adliye önünde kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırdı. - ARTVİN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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