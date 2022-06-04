- Artvin'de huzurevi sakinlerine dijital okuryazarlık kursu veriliyor

60 yaşından sonra dijital okuryazar olacaklar

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde hizmet veren yaşlılar huzur evi, sakinlerine dijital okuryazarlık eğitim hizmeti verildi. Çoğunluğu 60 yaş üzerindeki huzurevi sakinleri bilgisayar ve sosyal medya eğitimi aldılar.

Artvin'in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesinde muhteşem doğanın içinde yer alan Naime- İsmail Yılmaz Yaşlılar Huzurevi önemli bir projeye ev sahipliği yaptı.

Huzurevi yönetimi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, bilgisayar ve mobil hizmetler eğitimi kursu düzenlendi. Kursa katılan 15 huzur evi sakini 60 yaşından sonra dijital okuryazarlık eğitimlerini tamamladılar. Kursta temel bilgisayar kullanımı, e-devlet hizmetlerinin kullanımı, bankacılık işlemleri ve sosyal medya kullanımı konularında bilgiler paylaşıldı.

Kursun teorik ve uygulamalı olmak üzere 40 saat süreceği, kursun sonunda sınav yapılarak başarılı olanlara dijital okuryazarlık eğitimi sertifikaları verileceği kaydedildi.

Huzurevi sakinlerinden Tahsin Öztürk aldığı dijital okuryazarlık eğitimle ilgi olarak "Bizim için faydalı bir eğitim oldu. Bu eğitimler gerek internet gerekse bilgisayar ve telefonu daha kolay kullanmamızı sağlayacak. Aramızda hevesli arkadaşlar var. Onlar için bu eğitimler faydalı olduğunu düşünüyorum" derken, Recai Koç ise "Telefon bilgisayar gibi teknolojik aletler kullanımı da yardımcı olacak olan bu eğitimler oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği gecen herekse teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.