Artvin'de iki hekime "yılın doktoru" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de iki hekime 'yılın doktoru' ödülü - Son Dakika

Artvin'de iki hekime "yılın doktoru" ödülü

6 saat önce

Artvin'de yılın hekimi seçilen Op. Dr. İsmail Erdem ile aile hekimi Dr. Kazım Çelik, ödülünü Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan aldı.

Artvin'de iki hekime

Artvin'de yılın hekimi seçilen Op. Dr. İsmail Erdem ile aile hekimi Dr. Kazım Çelik, ödülünü Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan aldı.


Sağlık Bakanlığınca 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Artvin'de Op. Dr. Erdem ile Dr. Çelik'e "yılın doktoru" belgesi verildi.

Kendisini makamında ziyaret eden hekimlere plaketlerini teslim eden Vali Doruk, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Vali Doruk, Op. Dr. Erdem ile Dr. Çelik'e bugüne kadar sağlık alanında verdiği güzel hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.


Ziyarette, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın da hazır bulundu.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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