Artvin'de iki okul deprem riski nedeniyle boşaltılacak - Son Dakika
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Artvin'de iki okul deprem riski nedeniyle boşaltılacak

7 saat önce

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, il genelinde deprem riski taşıyan bir okul için yıkım, bir okul için de güçlendirme kararı alındığını bildirdi.

Artvin'de iki okul deprem riski nedeniyle boşaltılacak, System.String[]

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, il genelinde deprem riski taşıyan bir okul için yıkım, bir okul için de güçlendirme kararı alındığını bildirdi.

Acar, yıkımına karar verilen Gazi Ortaokulu Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği velilerin sorularını yanıtladı.

İl genelinde 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporunun tamamlandığını belirten Acar, Artvin'de iki okulla ilgili verilen kararın ellerine ulaştığını aktardı.

Acar, Gazi Ortaokulu'nun yıkılıp yeniden yapılması gereken okullar sınıfında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kemalpaşa ilçemizdeki Kemalpaşa Ortaokulu da güçlendirilerek eğitime devam edilecek okullar arasında bulunuyor. Bu iki okulumuzu en kısa sürede boşaltacağız. Mevcut okul binasını yıkıp buraya yeni bir Gazi Ortaokulu yapacağız. Bu nedenle geçici olarak bu okulumuzu kullanamayacağız. İnşallah yeni okulumuzu 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yetiştireceğiz."

Acar, bu süreçte velilerden anlayış ve destek beklediklerini kaydetti.

Bazı velilerin, Artvin'in deprem bölgesi olmadığı gerekçesiyle yıkımın yıl sonuna ertelenmesi talebi üzerine, okulu kesinlikle boşaltmak zorunda olduklarını ve bu konuda riske giremeyeceklerini vurgulayan Acar, "Bakanlıktan ivedilikle boşaltın diye bir yazı geldi. Bizim inisiyatifimizde olan bir durum değil." dedi.

Öte yandan, deprem riskine karşı boşaltılacak okullardaki öğrencilerin, Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek uygun bir okulda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Artvin, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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