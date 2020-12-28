Artvin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Artvin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

28.12.2020 16:49
Artvin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Artvin'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin- Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli çıkışında, Aydın Ustabaş yönetimindeki 34 PT 6652 plakalı otomobil ile Turgay Çakmak'ın kullandığı 08 AAP 618 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Fikriye ve Birkan Karabacak ile Çiçek Çakmak yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, 112 Acil Servis ve Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cankurtaran, Otomobil, Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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