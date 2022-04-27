Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

27.04.2022 17:29
Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Artvin'in Hopa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Liman Kavşağı mevkisinde Fatih Tosun'un kullandığı 08 K 0827 plakalı kamyonet ile Ömer Güzel idaresindeki 61 EY 035 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Güzel, Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralanan sürücüler Güzel ve Tosun, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

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ÖLÜMLÜ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA ÖLÜMLÜ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

Fatih Tosun, Otomobil, Artvin, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika
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