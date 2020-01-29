Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Artvin'de 2020 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Artvin'de 2020 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İdris Akça, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hayri Yoloğlu, İl Ticaret Müdürü Bilal Taş ve kurul üyeleri katıldı.

Geçen yılki çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Doruk, istihdam konusunda Artvin'i daha iyi noktaya getirmek için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk ise 2019 yılında istihdam hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerini, 2020'de de gerçekleştirmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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