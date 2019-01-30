Son Dakika Haberleri: Artvin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Artvin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

34 dakika önce

Artvin Valiliğinin 2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Artvin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Artvin Valiliğinin 2019 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı İdris Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de 2018 yılında 212 projenin uygulandığını söyledi.

Yürütülen 212 projenin yıllara sari olan toplam bedelinin 10,7 milyar olduğunu ifade eden Vali Doruk, "2018 yılı sonu itibarıyla yatırımcı kuruluş dönem raporları üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 212 proje uygulandı. Bu projelerin yıllara sari olan toplam bedelinin 10,7 milyar, tahsis edilen toplam yılı ödeneğinin 1,6 milyar, yıl sonu itibarıyla gerçekleşen toplam harcamanın ise 1,5 milyar lira olduğu görülmüştür." diye konuştu.

Doruk, 2018 yılı içinde Artvin'e tahsis edilen ödeneğin yüzde 91'inin harcandığını kaydetti.

Toplantıda, 2018 yılında yapılan ve 2019 yılı içerisinde yapılacak faaliyetler değerlendirildi, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel
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