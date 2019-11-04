Son Dakika Haberleri: Artvin'de ilk kez açılan geleneksel ebru kursu ilgi görüyor
Son Dakika Güncel Artvin'de ilk kez açılan geleneksel ebru kursu ilgi görüyor

Artvin'de ilk kez açılan geleneksel ebru kursu ilgi görüyor

6 saat önce

Artvin'de, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğiyle geleneksel ebru sanatı kursu açıldı.

Artvin'de ilk kez açılan geleneksel ebru kursu ilgi görüyor, System.String[]

Artvin'de, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğiyle geleneksel ebru sanatı kursu açıldı.

Usta öğretici el sanatları öğretmeni Meral Doruk tarafından verilen kursta 13 kursiyer yıl boyunca ebru sanatını öğrenecek.

Artvin'de ilk defa açılan kursta diğer ebru kurslarından farklı olarak, şamua kağıdı, toprak boya, kitre, at kuyruğu ve gül dalından yapılmış geleneksel usullerle elde edilmiş malzemeler kullanılıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan kurs eğitmeni Meral Doruk, kursun amacının geleneksel ebru sanatını Artvin'de meraklılarına tanıtmak olduğunu söyledi.

Kursa değişik yaş guruplarından 13 kadın kursiyerin katıldığını kaydeden Doruk, 15 yıldır ebru yaptığını ve kendi bilgi birikimini kursiyerlere aktaracağını ifade etti.

Doruk, geçmişin izlerini bugünlere taşıyan geleneksel sanatların yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu ifade ederek, bu kursunda bu amaca hizmet edeceğini söyledi.

Doruk, kursiyerlere battal ebrusu, git gel ebrusu, tarak ebrusu, şal ebrusu gibi zemin ebrularını öğrettikten zemin ebrusunu üzerine figürler yapmayı öğreteceklerini belirterek, "Kursta bir ayı geride bıraktık. Kursiyerlerimiz yetenekli, çok istekli. Ebru sabır gerektiren bir sanat, hızlı, çabuk ve güzel bir iş çıkarmak zor. Ebruda güzel bir iş çıkarmak önemli olduğu için kursiyerlerimiz zorlansalar da çabuk öğreniyor." dedi.

Artvin, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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