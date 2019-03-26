Son Dakika Haberleri: Artvin'de İlkokula Modern Kütüphane

Artvin'de İlkokula Modern Kütüphane

1 saat önce

Artvin Merkez 7 Mart İlkokuluna, Okul Aile Birliği Başkanlığı, İl Garnizon Komutanlığı ile hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan kütüphane hizmete girdi.

Artvin'de İlkokula Modern Kütüphane, System.String[]
Artvin Merkez 7 Mart İlkokuluna, Okul Aile Birliği Başkanlığı, İl Garnizon Komutanlığı ile hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan kütüphane hizmete girdi.

Vali Yılmaz Doruk, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, okumanın önemine dikkat çekerek, "Çocuklara ve gençlere okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırmak her anne, baba ve öğretmenin öncelikli görevidir. Toplumun her kesiminin hassasiyetle sahip çıkması gereken önemli bir meseledir." dedi.

Doruk, kütüphaneye katkı sunanlara teşekkür etti.

Açılışın ardından Vali Doruk ile katılımcılar, kütüphaneyi gezerek kitapları ve öğrencilerin kullanımına sunulan zeka geliştirici oyunları inceledi.

Açılış törenine, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Okul Aile Birliği Başkanı Ercüment Seçkin, bazı okul müdürlüleri, davetliler ile öğrenciler katıldı.

Kütüphanede yaklaşık 3 bin kitap bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Artvin Merkez, Artvin, Güncel
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