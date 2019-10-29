Artvin'de 'imece' geleneği yaşatılıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde 'imece' kültürünü yaşatan Dikyamaç köylüleri, bir araya geliyor, türküler eşliğinde dut, bal, süt, şeker ve un karışımı ile fındık ve ceviz katılarak kurutulduktan sonra elde edilen besin değeri yüksek köme yapıyor. Köylülerin 'imece' geleneğinde renkli görüntüler yaşanıyor.

Arhavi ilçesi Dikyamaç köyünde 'imece' geleneği yaşatılıyor. Köylüler, her yıl ekim ayının sonunda köy meydanında toplanarak birlikte kahvaltı yapıyor, ardından dut, bal, süt, şeker ve un karışımından elde fındık ve ceviz katılarak kurutulduktan sonra elde edilen besin değeri yüksek köme yapıyor. Köylüler, getirdikleri odunlarla ateş yakıyor, evlerinde hazırladığı şırayı ortak bir kazana dökerek kaynatıyor, iplere dizilen fındık ve cevizleri de ağaçlara asarak bekletiyor. Kazan kaynarken kemençe eşliğinde birlikte şarkılar söyleyip eğlenceli anlar yaşayan köylüler, hazırlanan kömeler ise aralarında paylaşıyor.

Eskiden bu anıları büyüklerinden dinlediklerini anlatan Yüksel Özban Bizde birlik ve beraberliğimiz için bu geleneği yaşatmak istedik. İmece kültürü ile hem kaynaşıyoruz, hem de komşuluk ilişkilerimiz gelişiyorö dedi.