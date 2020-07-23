Artvin'de inek düştüğü yerden iş makinesi yardımı ile kurtarıldı - Son Dakika

Artvin'de inek düştüğü yerden iş makinesi yardımı ile kurtarıldı

Artvin'de inek düştüğü yerden iş makinesi yardımı ile kurtarıldı Artvin merkeze bağlı Seyitler köyü Aydoğan mahallesinde bir inek düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Artvin'de inek düştüğü yerden iş makinesi yardımı ile kurtarıldı ARTVİN - Artvin merkeze bağlı Seyitler köyü Aydoğan mahallesinde bir inek düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Hülya Diler'a ait inek otladığı sırada yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Düştüğü noktada çıkış yolu olmadığı için Diler, Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler ve vatandaşların bir saat çalışması sonrası inek iş makinesine iple bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Veterinerin kontörlü sonrası sağlık durumunun iyi olduğu görülen inek sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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