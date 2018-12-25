Son Dakika Haberleri: Artvin'de İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele

Artvin'de İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele

2 saat önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 ayrı araçla insan kaçakçılığı yapan 4 şahıs gözaltına alınırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Artvin'de İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele, System.String[]
Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 ayrı araçla insan kaçakçılığı yapan 4 şahıs gözaltına alınırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocabey köyü Sahara mevkiinde yapılan yol kontrolünde Z.S. (21) yönetimindeki minibüs ve T.T. (40) yönetimindeki panelvan araç ile bu araçlara öncülük eden H.Ş. (21) yönetimindeki 3 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde 22 Afganistan uyruklu şahıs ile 8 de Pakistan uyruklu şahıs tespit edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Z.S, T.T. ve H.Ş ile aynı araçta bulunan C.A.Ş. (27) isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:57 Kaynak: İHA

Pakistan, Şavşat, Artvin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı

Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:03:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]