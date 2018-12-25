Artvin'de İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele
2 saat önce
Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 ayrı araçla insan kaçakçılığı yapan 4 şahıs gözaltına alınırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Artvin
'in Şavşat
ilçesinde 3 ayrı araçla insan kaçakçılığı yapan 4 şahıs gözaltına alınırken, Afgan ve Pakistan
uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocabey köyü Sahara mevkiinde yapılan yol kontrolünde Z.S. (21) yönetimindeki minibüs ve T.T. (40) yönetimindeki panelvan araç ile bu araçlara öncülük eden H.Ş. (21) yönetimindeki 3 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde 22 Afganistan
uyruklu şahıs ile 8 de Pakistan uyruklu şahıs tespit edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Z.S, T.T. ve H.Ş ile aynı araçta bulunan C.A.Ş. (27) isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, Afgan ve Pakistan uyruklu 30 kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:57 Kaynak: İHA
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