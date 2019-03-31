Son Dakika Haberleri: Artvin'de İş Kazası Sonucu Ölüm

Artvin'de İş Kazası Sonucu Ölüm

36 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Artvin'de İş Kazası Sonucu Ölüm, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sukavuşumu mevkiinde Yusufeli Barajı inşaatında çalışan Saffet Karamustafa (35) isimli konkasör ustası, konkasörde temizlik yaptığı sırada bir anlık dikkatsizliği sonucu elbisesini makineye kaptırdı. Karamustafa, iş arkadaşları durumu fark edip gelinceye kadar hayatını kaybetti. Evli olduğu belirtilen Saffet Karamustafa'nın cenazesi memleketi Trabzon'un Araklı ilçesine gönderildi. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa
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