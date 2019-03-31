Artvin'de İş Kazası Sonucu Ölüm
36 dakika önce
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sukavuşumu mevkiinde Yusufeli Barajı inşaatında çalışan Saffet Karamustafa (35) isimli konkasör ustası, konkasörde temizlik yaptığı sırada bir anlık dikkatsizliği sonucu elbisesini makineye kaptırdı. Karamustafa, iş arkadaşları durumu fark edip gelinceye kadar hayatını kaybetti. Evli olduğu belirtilen Saffet Karamustafa'nın cenazesi memleketi Trabzon
'un Araklı
ilçesine gönderildi. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: İHA
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