Artvin'de iş yerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çalıştıkları iş yerinden 600 kilogram bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçedeki bir iş yerinden bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinde çalışan M.Ç. ve H.Ş'nin, olay günü minibüsle ilçeden ayrıldığını belirleyen ekipler, Borçka ilçesinde durdurdukları 600 kilogram ağırlığında bakır kablo ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç ile H.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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