Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezi ve Borçka ilçesindeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine Artvin Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi soruşturma başlattı.

Teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen A.Y. (28), R.Y. (42), T.Y. (42) ve H.Ş. (30) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve H.Ş. tutuklandı, R.Y. ve T.Y. ise serbest bırakıldı.???????