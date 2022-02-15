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Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

15.02.2022 16:22
Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezi ve Borçka ilçesindeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine Artvin Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi soruşturma başlattı.

Teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen A.Y. (28), R.Y. (42), T.Y. (42) ve H.Ş. (30) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve H.Ş. tutuklandı, R.Y. ve T.Y. ise serbest bırakıldı.???????

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Borçka, Artvin, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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