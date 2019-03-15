Artvin'de İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı

Artvin'de, istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Artvin'de, istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Artvin Valiliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, istihdam seferberliğinin iş dünyası ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu, bunların çoğunun tarihi destekler olduğunu söyledi.



Doruk, programın uygulanmasında ticaret ve sanayi odalarına, sivil toplum kuruluşları ile işverenlere büyük görevler düştüğünü kaydetti.



Toplantıda, daha sonra teşvik ve desteklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantıya, Artvin SGK İl Müdürü Kahraman Derece, Artvin Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Cevdet Ertürk, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt katıldı.

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