Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Artvin'in Borçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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