Son Dakika › Genel › Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı - Son Dakika
Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı
20 dakika önce
-Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı Artvin'in Şavşat ilçesinde köylere devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında bekleyen küçük kızla sohbeti tebessüm ettirdi.
- Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı
ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde köylere devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında bekleyen küçük kızla sohbeti tebessüm ettirdi. Jandarma aracını gören küçük kız elinde çubukla asker selamı verdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarma ekipleri küçük kızın evine gitmesini söyledi. Komutanla kız arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi. Görüntüleri jandarma genel komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim İşte 1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti