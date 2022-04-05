Artvin'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Artvin'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

05.04.2022 12:14
Artvin'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, elektrik kablolarını çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, elektrik kablolarını çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde faaliyet gösteren inşaat firmasına ait iki ayrı depodan 60 bin lira değerinde elektrik kablolarının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, yeni yerleşimdeki inşaatlarda çalışan Ö.Ç. ve E.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Artvin'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı

Yusufeli Barajı, Hisarcık, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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