Artvin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneşli köyü Galya mevkisinde izinsiz kazı yapan K.Ö. (41), Ş.T. (58), N.D. (50) ve E.G'yi (48) suçüstü yakaladı.

Ekiplerce amonyum nitrat olduğu değerlendirilen ve patlayıcı olarak kullanılan madde, delici, yaklaşık 100 litre kimyasal sıvı, balyoz ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.