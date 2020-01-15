Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçeye bağlı İbrikli köyünde düzenledikleri operasyonda 3 araçtaki 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlılarla birlikte define aramakta kullanılan jeneratör, matkap, çekiç, balyoz, kazma, kürek, kablo gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, kaçak kazı yapma, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.