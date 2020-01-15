Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçeye bağlı İbrikli köyünde düzenledikleri operasyonda 3 araçtaki 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlılarla birlikte define aramakta kullanılan jeneratör, matkap, çekiç, balyoz, kazma, kürek, kablo gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, kaçak kazı yapma, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Jandarma, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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