Son Dakika Haberleri: Artvin'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi
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Artvin'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi

7 saat önce

Artvin'de, gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.

Artvin'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi, System.String[]

Artvin'de, gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.


Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Kasım-2 Aralık 2019 tarihlerinde icra edilen faaliyetlerde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarında toplam 37 bin 361 lira para cezası kesilirken 2 araca da el konulduğu bildirildi.

Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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