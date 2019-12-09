Artvin'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Artvin'de, gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.



Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Kasım-2 Aralık 2019 tarihlerinde icra edilen faaliyetlerde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarında toplam 37 bin 361 lira para cezası kesilirken 2 araca da el konulduğu bildirildi.