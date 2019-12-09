Artvin'de kaçak sigara ve içki ele geçirildi
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Artvin'de, gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:24 Kaynak: AA
Artvin'de, gümrük kaçağı 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Kasım-2 Aralık 2019 tarihlerinde icra edilen faaliyetlerde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 130 paket sigara ile 38 litre içki ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarında toplam 37 bin 361 lira para cezası kesilirken 2 araca da el konulduğu bildirildi.
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