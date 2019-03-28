Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Artvin'de Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

1 saat önce

Artvin'de gümrük kaçağı 310 paket sigara ve 9 litre içki ele geçirildi.

Artvin'de Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu, System.String[]
Artvin'de gümrük kaçağı 310 paket sigara ve 9 litre içki ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp Sınır Kapısı bölgesinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında, Gürcistan uyruklu V.M'nin (32) valizlerinde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 310 paket sigara ve 9 litre içki bulundu.


Kaçak sigara ve içkiye el konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Artvin, Güncel
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