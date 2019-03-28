Artvin'de Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu
1 saat önce
Artvin'de gümrük kaçağı 310 paket sigara ve 9 litre içki ele geçirildi.
Artvin
'de gümrük kaçağı 310 paket sigara ve 9 litre içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemalpaşa
ilçesine bağlı Sarp Sınır Kapısı
bölgesinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında, Gürcistan
uyruklu V.M'nin (32) valizlerinde arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 310 paket sigara ve 9 litre içki bulundu.
Kaçak sigara ve içkiye el konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA
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