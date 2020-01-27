Artvin'de kaçak sigara ve içki operasyonu - Son Dakika
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Artvin'de kaçak sigara ve içki operasyonu

3 dakika önce

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Artvin'de kaçak sigara ve içki operasyonu, System.String[]

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 1150 paket sigara ile 42 litre içki yakalandı.

Olayla ilgili 2 kişiye 17 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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