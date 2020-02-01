Artvin'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Artvin'de kaçakçılık operasyonu
12 dakika önce
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve 39 şişe içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve 39 şişe içki ele geçirildi.
Hopa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hopa ilçesinin Liman Kavşağı mevkisinde durdurulan 53 plakalı araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1422 paket sigara ile 39 şişe içki yakalandı.
Olayla ilgili araçta bulunan H.B, L.B, M.R, R.T. ve N.G. hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu Vuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı Son dakika: Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem