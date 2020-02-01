Artvin'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Artvin'de kaçakçılık operasyonu

12 dakika önce

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve 39 şişe içki ele geçirildi.

Artvin'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve 39 şişe içki ele geçirildi.

Hopa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hopa ilçesinin Liman Kavşağı mevkisinde durdurulan 53 plakalı araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1422 paket sigara ile 39 şişe içki yakalandı.

Olayla ilgili araçta bulunan H.B, L.B, M.R, R.T. ve N.G. hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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