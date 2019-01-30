Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele
1 saat önce
Artvin'de gümrük kaçağı 300 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.
Artvin
'de gümrük kaçağı 300 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.
Artvin Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa
ilçesinde C.Y'nin (51) kullandığı araçta arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 300 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.
Olayla ilgili ifadesi alınan C.Y'ye 4 bin 498 lira para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:56 Kaynak: AA
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