Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele

Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Artvin'de gümrük kaçağı 300 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.

Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Artvin'de gümrük kaçağı 300 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.

Artvin Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde C.Y'nin (51) kullandığı araçta arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 300 paket sigara ile 3 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili ifadesi alınan C.Y'ye 4 bin 498 lira para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Kemalpaşa, Jandarma, Artvin, Güncel
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