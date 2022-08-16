Artvin'de kadın üreticilerin kooperatif binasını kadın duvar ustası yapıyor - Son Dakika
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Artvin'de kadın üreticilerin kooperatif binasını kadın duvar ustası yapıyor

16.08.2022 21:34
Artvin'de kadın üreticilerin kooperatif binasını kadın duvar ustası yapıyor

Artvin'de kadın üreticilerin kooperatif binasını kadın duvar ustası yapıyor Eşiyle birlikte 10 yıldır taş duvar ustalığı yapan 53 yaşındaki Meryem Atalay inşaatta taş kırıyor, duvar örüyor, sıva yapıp taş taşıyor Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediye tarafından kadınların ürettiği yöresel...

Artvin'de kadın üreticilerin kooperatif binasını kadın duvar ustası yapıyor

Eşiyle birlikte 10 yıldır taş duvar ustalığı yapan 53 yaşındaki Meryem Atalay inşaatta taş kırıyor, duvar örüyor, sıva yapıp taş taşıyor

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediye tarafından kadınların ürettiği yöresel ürünlerin, satışını yapabilecekleri kooperatif binasının inşaatında kadın duvar ustası çalışıyor. 10 yıldır eşiyle birlikte taş duvar ustalığı yapan Meryem Atalay, kadın kooperatif binasını yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşiyle birlikte 10 yıldır taş duvar ustalığı yapan 53 yaşındaki Meryem Atalay inşaatta taş kırıyor, duvar örüyor, sıva yapıp taş taşıyor.

Artvin'in Ardanuç Belediyesi kadın üreticilerinin yöresel ürünlerin satışını yapacağı kooperatif binası yapmaya karar verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda kooperatif binasını yapımını ilçede ustalıklarıyla ünlü karı koca taş ustasının yapması uygun görüldü.

"Kadın üreticilerimizin hayatın her alanında olmaları bizi mutlu ediyor"

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Derim konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kadın üreticilerimiz için kooperatif binamızın yanında satış reyonu yapmak istedik. Bu binayı kadın kooperatifine tahsis ettik. Karı, koca Ardanuçlu çok iyi duvar ustası hemşerilerimiz olduğunu duyduk. Bizde ilçemiz adına sevindik, kadınların üretimde istihdamda hayatın her alanında yer alması bizim için sevindirici. Bitince kadınların satış kooperatifi olarak kullanacak olması daha da farklı anlam kazandırıyor" dedi.

"Eşimle birlikte geçinip gidiyoruz"

Taş duvar ustası Meryem Atalay ise eşiyle inşaatlarda çalıştığını belirterek "Duvar yapıyoruz. Ona yardım için başladım. Şimdi birlikte taş duvar yapıyoruz. Bazen uzak köylere gidiyoruz duvar yapmak için. Taş kırıyorum, taş taşıyorum, sıva yapıyorum, duvar örüyorum. Zor ama alıştık bizim, bu bölgede kadınlar bu tarz işlere alışıktır. İşçi tutsak aldığımız para işçiye gidiyor. Birlikte geçinip gidiyoruz. Hayat zor bir birlerimize yardımcı olmamız gerek. İki oğlumuz var bu işi yaparak ikisini üniversitede okuttuk" diye konuştu.

"Görenler ilk şaşırıyordu ama şimdi alıştılar"

Eşi Hüsamettin Atalay ise yaptığı açıklamada "30 yıldır duvar ustasıyım. 35 yıldır evliyiz. Eşim bana her alanda yardımcı oluyor. İş alırız birlikte gideriz. İnşaatta yardımcı olur çayımı yemeğimi yapar. Hayat arkadaşım o benim. Ben sürekli işçi çalıştırıyordum. Duvar ustalığı el hüneri ister,işçiliğe çok para istiyor. İşçiye para verdiğimiz zaman biz kazanamıyoruz. Eşimde bana ben çalışayım diye teklifte bulundu. İlk zamanları olur mu olmaz mı derken başladık. O günden beri cebimize para giriyor. Yaklaşık 10 yıldır eşimle birlikte çalışıyoruz. Bir işçinin yapabileceği her şeyi yapıyor. Görenler ilk şaşırıyordu. Ama şimdi alıştı. Sonra bize hak veriyorlar. Kadınlara göre zor bir iş ama yapmak zorundayız. Geçim meselesi yapacak bir şey yok eşime teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de kadın üreticilerin kooperatif binasını kadın duvar ustası yapıyor - Son Dakika

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