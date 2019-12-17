Artvin'de, kadına şiddetle mücadele için eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de, kadına şiddetle mücadele için eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika

Artvin'de, kadına şiddetle mücadele için eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi

6 saat önce

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla valilerin başkanlığında eş zamanlı toplantı yapıldı.

Artvin'de, kadına şiddetle mücadele için eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi, System.String[]

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla valilerin başkanlığında eş zamanlı toplantı yapıldı.


Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığına Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan eş zamanlı toplantıya Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ile ilgili kurum amirleri katıldı.


Kadına şiddetle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Doruk, planın, etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla toplantıların 81 ilde eş zamanlı başladığını belirtti.


Kadınların, her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Doruk, tüm gayretlere rağmen milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınadıklarını söyledi.


Artvin'de 2017-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı doğrultusunda büyük bir titizlikle çalışma yürüttüklerini dile getiren Doruk, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.


Doruk, benzer nitelikte bir toplantının tüm ilçelerde kaymakamlar başkanlığında yapılacağını sözlerine ekledi. - ARTVİN

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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