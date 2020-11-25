Artvin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Artvin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı", Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Doruk, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için başta kamu kurumları olmak üzere ilgili kesimlerin önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kadınların, her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Vali Doruk, tüm gayretlere rağmen milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınadıklarını ifade etti.

Artvin'de 2019-2021 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı doğrultusunda büyük bir titizlikle çalışma yürüttüklerini dile getiren Doruk, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Gamze Sezgin Ozay tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" konulu sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ile ilgili daire amirleri katıldı.