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Artvin'de kafede cep telefonu bataryası patladı - Son Dakika

Artvin'de kafede cep telefonu bataryası patladı

Son Güncelleme: 08.11.2023 11:03

Artvin'in Hopa ilçesindeki bir kafede cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlçeye bağlı Kuledibi Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki kafede oturan üniversite öğrencilerinden birine ait masanın üzerindeki cep telefonunun bataryası patladı. Garsonun sipariş aldığı esnada meydana gelen olay sırasında kısa süreli panik yaşandı. İşletme sahibi Özgen Akbıyık, duman çıkan telefonu masadan alarak kafeden dışarıya attı. Olay anı, kafenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Artvin'in Hopa ilçesindeki bir kafede cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Kuledibi Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki kafede oturan üniversite öğrencilerinden birine ait masanın üzerindeki cep telefonunun bataryası patladı.

Garsonun sipariş aldığı esnada meydana gelen olay sırasında kısa süreli panik yaşandı.

İşletme sahibi Özgen Akbıyık, duman çıkan telefonu masadan alarak kafeden dışarıya attı.

Olay anı, kafenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Artvin, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Artvin'de kafede cep telefonu bataryası patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de kafede cep telefonu bataryası patladı - Son Dakika
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